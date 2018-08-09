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Sivas'ta emeklilere özel tesiste çay 50 kuruştan verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi tarafından orta yaş ve üzeri vatandaşlar için yapılan Emekliler Kültür ve Çay Evi düzenlenen törenle açıldı.

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, (DHA) SİVAS Belediyesi tarafından orta yaş ve üzeri vatandaşlar için yapılan Emekliler Kültür ve Çay Evi düzenlenen törenle açıldı. Emeklilerin oturup, sohbet ve kitap okuma imkanı bulacağı mekanda çay 50 kuruştan verilecek.

Tarihi Valilik binasının koruması, gün yüzüne çıkarılması, mevcut meydana ilave yeni bir meydan oluşturulması gibi çok yönlü kazanımları olan 15 Temmuz Şehitler Meydanı bir süre önce hizmete girdi. Altındaki 800 araçlık otoparkla, şehir merkezindeki otopark sonuna da çözüm getirilen projede, emekliler de unutulmadı. Meydanın üst kısmında oluşturulan sosyal tesis içerisinde kütüphane, oturma salonları, mescit, konferans ve toplantı salonu ile daha çok emekli vatandaşlara hitap eden çay evi bulunuyor. Emekli vatandaşların taleplerinin yerine getirildiği projede, soğuk-sıcak içecekler ve unlu mamullerin fiyatları ise piyasa şatlarına göre oldukça ucuz olarak sunulacak. Çayın 50 kuruştan satıldığı sosyal tesisler, emeklilerin yeni mekanı olacak. Emekliler Kültür ve Çay Evi'nin açılışı il protokolünün katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Türkiye İşçi Emekliler Derneği Sivas Şubesi Ziyaeddin Yılmaz ile çok sayıda emekli vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Bu alanda emekli abilerimize, amcalarımıza, ablalarımıza yönelik biraz da sosyal yönü ön planda olan bir çalışma başlattık. İstedik ki emeklilerimiz burada kendi arkadaşları ve dostlarıyla sohbet ortamları bulsunlar. Bunu yaparken de sosyal ve kültürel faaliyetleri de içerisinde birlikte yürütsünler. Burası hem bir kütüphane aynı zamanda da bir kültür merkezi, aynı zamanda bir çok programın yapılacağı seminer salonlarını da bünyesinde barındırıyor diye konuştu.

'BU HİZMET TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR HİZMETTİR'

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa katılan emeklilerden Turan Kıral ihtiyaç olunan bir yer olduğunu belirterek, Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Eskiden başka yerlerde kahvehanelerde uygunsuz yerlerde vakit geçirecek yer arıyorduk. Şu anda yapılan bu hizmet Türkiye'ye örnek bir hizmettir dedi. Türkiye Devlet Demir Yolları'ndan emekli Mustafa Ağkuş ise, Vatandaşlar ve yorgunlar için çok güzel bir hizmet. Artık buraya geliriz. Başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

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