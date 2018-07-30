Sivas'ta ev yangını

SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 katlı binada Suriyeli ailenin kaldığı dairede çıkan yangını itfaiye ekiplerdi söndürdü.
Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta 5 katlı binada Suriyeli bir ailenin kaldığı en üst kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan anne ile iki çocuğu dışarıya çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen anneye, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
Bu arada, evleri yanan 5-6 yaşlarındaki Suriyeli iki kardeş, yangına müdahale eden ekipleri simit yiyerek izledi.
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