Sivas'ta FETÖ/PDY davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu, 33'ü tutuksuz, 20'si firari 63 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Ayşe Şener, Çiğdem Çelik, Gülhan Çetin, bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Buket Yalçın, Eser Kılıç, Fatma Büşra Semerci ve Sümeyra Çavdar Kayseri'de, Hüsne Ardıç Kahramanmaraş'ta, Kader Akyol Erzincan'da, Merve Elibol Tokat'ta bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya müdahil oldu. Bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya SEGBİS ile katılarak savunma yaptı.

Mahkemede ifade veren sanıklar, örgüt faaliyetlerinde bulunmadıklarını savunarak, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ayşe Şener, Çiğdem Çelik, Gülhan Çetin, Buket Yalçın, Eser Kılıç, Fatma Büşra Semerci, Sümeyra Çavdar, Hüsne Ardıç, Kader Akyol ve Merve Elibol'un adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Heyet, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.