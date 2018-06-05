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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

Örgütün "erkek ve kız öğrenci yapılanmasına yönelik" soruşturma kapsamında aranan çift İstanbul'da gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan çift, İstanbul'da yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "erkek ve kız öğrenci yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün "kız eyalet sorumlusu" İ.H.A. ile "erkek mahrem sorumlusu" kocası L.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da oldukları tespit edilen çift, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çiftin, İstanbul'a giden ekip tarafından Sivas'a getirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY operasyon Sivas

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