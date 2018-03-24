Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ
Etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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