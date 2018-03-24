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Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:33 | Son Güncelleme

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ Etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi.

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)

SANAYİ TABELASI DEVRİLDİ
Etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezindeki Ata Sanayi Sitesi'nin 25 metre uzunluğunda 5 metre yükseliğindeki tabelası yola devrildi. Olayın ardından polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kapatıldı. Giriş tabelasının devrilme anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)Sivas'ta fırtınada duvar yıkıldı; araçlar hasar gördü (2)

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