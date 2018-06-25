Sivas'ta gasp iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bankadan kredi çeken kişiyi takip ederek aracına otomobilleriyle çarpan ve silah zoruyla 25 bin lirasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kentte hurda alım satımıyla uğraşan bir firmanın sahibi Mustafa Bora (55), bir banka şubesinden 25 bin lira kredi çekerek çantaya koyduğu parayla iş yerine gitmek üzere 58 BS 174 plakalı aracıyla yola çıktı. Kılavuz Mahallesi cezaevi kavşağında Bora'nın aracına plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arkadan çarptı. Bu sırada otomobilden inen 3 kişiden biri Bora'nın başına silah dayadı, diğerleri ise para dolu çantayı aldı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olaya trafik kazası süsü veren kişilerin 25 bin lirasını gasbettiklerini öne süren Mustafa Bora, gazetecilere, bankadan kredi çektikten sonra muhtemelen şüphelilerin kendisini takip ettiğini söyledi.
Kavşaktan dönmek istediği sırada yavaşladığını ve bir otomobilin aracına arkadan çarptığını belirten Bora, "Daha sonra araçtan inerek başıma silah dayadılar ve yanıma koyduğum içerisinde 25 bin lira bulunan çantayı alarak otomobilleriyle uzaklaştılar." dedi.
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