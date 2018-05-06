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Sivas'ta "Hedef Kızılelma" yürüyüşü düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta "Hedef Kızılelma" yürüyüşü düzenlendi

SİVAS (AA) - MHP Sivas İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından "Hedef Kızılelma" yürüyüşü düzenlendi.

Mevlana Miting Alanı'nda toplanan ülkücüler, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan ve MHP Sivas milletvekili aday adayları, "Hedef Kızılelma" yürüyüşüne katıldı. Ellerinde döviz ve pankartlar taşıyan gruptakiler, İnönü Bulvarı üzerinden sloganlar atarak 4 Eylül Spor Salonu'na ulaştı. Yürüyüşe Önder Atlı Spor Kulübü'nün atlı birlikleri de eşlik etti.

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 Mayıs 1944'de zindanda, tabutluklarda yapılan işkenceleri unutmamak amacıyla yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi. Tabutluklarda yatan MHP'nin merhum genel başkanı Alparslan Türkeş'in yaktığı meşalenin kıyamete kadar sönmemesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Navruz, şunları kaydetti:

"Bugün Sivas tek yürek, tek bilek, herkes burada. Türkçülüğün, Türk'ün, devletin ne demek olduğunu bilenler devletine sahip çıkanlar hepsi burada. Buraya katılamayan gönülleri bizimle olanlar da var, onlara da teşekkür ediyorum. Bu vesile ile 24 Haziran seçimi için 14 aday adayımız var, hepsi birbirinden değerli, kıymetli. Hepsi sadece aldıkları diplomalarla değil, hayattan aldıkları tecrübeleriyle, verdikleri mücadelelerle kendi tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelen insanlar, hepsine teşekkür ediyorum."

Program, spor salonunda Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Grup Göktürkler konseri ile devam etti.

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MHP MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz Sivas yürüyüş

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