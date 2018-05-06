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Sivas'ta Hıdırellez coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sivas'ta Hıdırellez coşkusu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hızır ve İlyas Peygamberlerin her yıl buluştuklarına ve insanların dileklerini yerine getirdiğine inanılan gün olarak bilinen hıdırellez, Sivas'ta kutlandı. Paşabahçe mesire alanında düzenlenen kutlama programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, öğrenciler ve hafta sonu olması nedeniyle mesire alanına piknik yapmaya gelen vatandaşlar katıldı. Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra il protokolü ve vatandaşlar halaylar çekerek, yumurta tokuşturdu. Yumurta taşıma yarışmasının ardından Sivas Selçuklu Okçuluk Kulübü ok atma gösterisi yaptı. Program, yağmur nedeni ile erken sona erdi. Yağmurdan kaçmak isteyenler renkli görüntülere neden oldu.
Program hakkında bilgi veren İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Hıdırellez'in Sivas'taki adının eğrilce olduğunu söyledi. Pürlü "Eğrilce günü, hanımlar asla ev işi yapmazlar ve kesinlikle pikniğe çıkarlar. Eğer ev işi yapacak olursa saksıya veya toprağa bir fasülye dikerek bize, nefsimize ve neslimize gelecek olan eğrilik bu fasülyeye gelsin diyerek fasülyelerini dikerler. Bu mevsimlik bayramlar milletimizi kaynaştıran, birleştiren, kardeşliği kuvvetlendiren günlerdir. Tüm insanımızın Hıdırellez'ini ve Sivas'ımızın eğrilcesini kutluyorum" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise, "Sivas Valiliğimiz, Belediyemiz, İl Kültür Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarla birlikte bugün hep beraber buradayız. Hıdırellezi kutlamak için biraraya geldik. Öğrencilerimiz, yaşlılarımız, hanım kardeşlerimizle hep beraber buradayız. Halaylar çekildi, oklar atıldı. Bugünü elimizden geldiği kadar kutlamaya çalıştık. Baharın yağmurlu geçmesinii, bol ve bereketli olması açısından dua ediyorum. İnşallah bu yıl bereketli geçer” ifadelerini kullandı.

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Sivas'ta Hıdırellez coşkusuSivas'ta Hıdırellez coşkusuSivas'ta Hıdırellez coşkusuSivas'ta Hıdırellez coşkusu

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