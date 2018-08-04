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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahim Arslantürk (54) idaresindeki 06 BJ 0881 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'nda, Vahdettin Çıtırak (35) yönetimindeki 58 DH 321 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Arslantürk ile araçta bulunan Hatice (46) ve Elif Arslantürk (25) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Şarkışla'da trafik kazası 3 yaralı

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