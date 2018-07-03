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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:55 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri alev alırken, kazada 5 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG takılı olduğu belirtilen 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Kazada tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görüntüler
-Araçların görüntüleri
-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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