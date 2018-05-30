Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 58 FS 337 ve 58 AF 270 plakalı otomobiller, Sivas-Ankara karayolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Necati (71) ve Engin Karakale ile Bulut Ateş (23), Muhammet Enes Yılmaz ve Kürşat Karakuş yaralandı.
Ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sivas Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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