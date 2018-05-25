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Sivas'ta İYİ Parti İl Başkanlığında bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 00:51 | Son Güncelleme

Milletvekili adayı H.G'nin de karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla hafif yaralandı - H.G'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheli gözaltına alındı

SİVAS (AA) - İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı'nda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, İYİ Parti tarafından 5. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen H.G, 2 gün önce parti binasında S.Y'nin darbedildiğini öğrenince beraberindeki kişilerle parti binasına geldi.

Burada çıkan kavgada, F.Ü, M.B. ve İ.E.K, hafif şekilde bıçakla yaralandı. Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan milletvekili adayı H.G. ile E.G, B.K.G. ve C.G, gözaltına alındı.

Tartışmanın H.G'nin adaylık sıralamasındaki yeriyle alakalı olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti kavga Sivas

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