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Sivas'ta kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:38 | Son Güncelleme

Sivas'ta kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonetin çarptığı 16 koyun telef oldu.

Sivas-Kayseri karayolunda Kayseri istikametine giden Şimşek Tanrıverdi idaresindeki 40 AP 207 plakalı kamyonet, sanayi sitesi yakınlarında yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyunlara çarptı.

Kazada 16 koyun telef oldu.

Sürü sahibi Mustafa Balıkçı, telef olan koyunları araca yükleyerek götürdü.

Bu arada, kaza yapan kamyonete çarpmamak için durmaya çalışan Ömer Yaşar Öztürk'ün kullandığı 06 AN 8587 plakalı otomobil ile Cemal Aydın yönetimindeki 58 DD 289 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada iki araçta hasar oluştu.

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16 koyun telef oldu Şarkışla trafik kazası

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