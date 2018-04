Sivas'ta Kangal köpekleri yarıştırıldı

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/ALTINYAYLA (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Ulusal Irk Standartları ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması düzenlendi. Yarışmaya yaklaşık 280 Kangal köpeği getirildi.

14 ve 15 Nisan 2018 tarihlerinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı birçok köpek yetiştiricisi ile birlikte 2 bin kişi katıldı. Yarışma sonucunda Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada 'Anadolu Çoban Köpeği' olarak bilinen Kangal köpeği ırkının standartları tespit edilerek, 'Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu'na tescil başvurusu yapılması ve secere ve çip ile Kangal köpeği ırkının korunması hedefleniyor. Yarışma hakkında bilgi veren Uluslararası Köpek Hakemi ve yarışma koordinatörü Ozan Belkıs, Kangal köpeği ırkının standartlarını belirlemek için bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Belkıs "Sivas'ta yaptığımız ilk uluslararası yarışma. Kangal Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu tarafından düzenlendi. Adı yarışma ama burada yapılan bilimsel bir çalışma. Her ırkın yazılı bir standardı var. Köpeğin geldiği ülkenin oluşturduğu bir standart bu. Kangal ırkının standardını da Kangal Derneği Köpek Irkları Federasyonu'nun hazırladığı ve Uluslararası Köpek Federasyonu'nun kabulüne sundu ve oradan kabulünü aldık. O standardın içerisinde değerlendirip o standarda en uygun köpeği ön plana çıkarmak bunun amacıda Kangal bu bölgede dededen toruna geçen bir köpek. Bu ırkın devamının da bu şekilde olmasını sağlamak için mental, yapı ve tip olarak doğru köpeklerin eşleşmesi ve doğru köpeklerin soyunun devam etmesi için yapılan bir çalışma. Yarışmanın asıl amacı bu" ifadelerini kullandı.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer de yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mermer, "Dün misafirlerim vardı. Bosna Hersek'ten, Hırvatistan'dan dolayısıyla sadece ülkemizle sınırlı değil birkaç ülkeden de geldiler. Buna sevindik tabi. Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi alaka bizleri memnun ediyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işin belediye olarak biz elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü destek ve yardımı verdik. Yeter ki ilçemiz gündeme gelsin. Her zaman da biz onların destekçisiyiz. Geleneksel hale dönmesinden dolayı memnun oluruz. Her sene daha hazırlıklı katılacağız her geleneksel hale gelirse. Otellerimiz, çevre ilçelerin otelleri doldu. Yaklaşık olarak 2 bin misafir geldi. Misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.