Sivas'ta 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izlendi

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)- TÜM dünyanın merakla beklediği en uzun olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' Sivas'ta açık havada net bir şekilde izlendi.

Türkiye saati ile 20.23'ten itibaren ayda tutulma yaşandı. Önce yavaş yavaş parçalı tutulmaya başlayarak kararan ay, tam tutulmaya yakın saatlerde kızıl şeklini aldı. Ay tutulmasını Sivaslılar tarihi kent merkez inden ilgiyle izledi. Binlerce kişi meydanı doldururken, gökyüzündeki ayın görüntüsünü meydanlara kurulan teleskoplar yardımıyla izledi. Teleskop önlerinde kuyruklar oluştu. Kimileri de bu anları amatör kameralar ve cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da kentin tarihi alanlarında ay tutulmasını sanata dönüştürmeye çalıştı. Ayın tutulma anı en çok, 1271'de Selçuklular döneminde yapılan tarihi Çifte Minareli Medrese'de fotoğraflandı. Ayın minarelerin arasından yükselişi, fotoğrafçıların tercih ettiği fotoğraf karesi oldu.

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