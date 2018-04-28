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Sivas'ta kereste deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:55 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 ton kereste kül oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'ndeki Toptancılar Sitesi'nde Mesut Gökçe'ye ait kereste deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile bir buldozer, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yaklaşık 100 ton kerestenin bulunduğu depodaki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangına müdahalede zorlandı. Sivas Emniyet Müdürlüğüne ait bir TOMA da olay yerinde hazır bekletildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale geldi, keresteler kül oldu.

Depo sahibi Mesut Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, dumanı fark ederek depoya geldiğini, ufak bir yangın olduğunu ama rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

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