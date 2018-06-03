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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Yıldızeli ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanan C.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine getirildi.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan C.K. kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Sivas Yıldızeli

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