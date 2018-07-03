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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sebahattin Balyemez (47) yönetimindeki 06 SFZ 29 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Aksu köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Nihal (49), Musa (24) ve Aleyna Balyemez (11) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aleyna ve Musa Balyemez, Sivas'a sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Suşehri trafik kazası

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