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Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sevda Uçar (33) yönetimindeki 60 BD 529 plakalı otomobil ile Zeynel A'nın kullandığı 58 TS 583 plakalı tır, Gültepe Mahallesi Gültepe Caddesi'nde çarpıştı.

Tır sürücüsünün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Uçar ile aracında bulunan Cuma Çağrı Uçar (11), Zeynep Nisa Uçar (12), Pınar Erzincan (18), Elif Naz Hazırbulan (7) ve Rüveyda Hazırbulan (16) yaralandı.

Yaralılardan Sevda ve Cuma Çağrı Uçar, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, diğer yaralılar ise Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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