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Sivas'ta otomobil menfeze düştü: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Sivas'ta otomobil menfeze düştü: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde menfeze düşen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Hikmet Demir (56) yönetimindeki 07 GKC 92 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü kavşağında menfeze düştü.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan aynı aileden Nuray (50), Sinem Ela (2), Fadime Sinat (27) ve Ahmet Mücahit Demir (28), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edilen yaralılardan sürücü ile Sinem Ela ve Nuray Demir'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gemerek Sivas trafik kazası

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