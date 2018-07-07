Sivas'ta otomobil refüje çarptı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Çakmak'ın (50) kullandığı 24 AU 095 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı girişinde refüje çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, Nesibe Menekşe Laçin (24), Nurcan (48) ve Afra Betül Çakmak (19), İmranlı Arama Kurtarma ile sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çakmak Sivas'a sevk edildi.

