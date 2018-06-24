Sivas'ta oyların sayımına başlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sivas'ta sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildi. Sivas'ta, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 2 bin 289 sandık kurulurken, 450 bin 68 seçmen oy kullandı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına başlandı.
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