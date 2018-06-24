HABER

Sivas'ta oyların sayımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Sivas'ta sandıkların kapanmasıyla oyların sayımına geçildi. Sivas'ta, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için 2 bin 289 sandık kurulurken, 450 bin 68 seçmen oy kullandı. Yoğun katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına başlandı.

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)Ağrı'da kendisini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız'a yasal işlem (2)
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması!

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

YSK'nın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı! Güvenlik önlemleri arttırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.