SİVAS (AA) - Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı. Belediye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde bir araç su birikintisi içinde kaldı. Aracın sahibi, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak nedeniyle Huzur Mahallesi'ndeki bir evi de su bastı. Evdeki bazı eşyalar zarar gördü.

Kepenek Caddesi'nde pide fırını işleten Aziz Yıldız ise sağanağı fırsata çevirerek aracının üzerine oto şampuanı döktü.

Daha sonra fırça ile aracını köpükleyen Yıldız, otomobilini temizledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yağışı fırsata çevirdim ve aracımı köpükleyerek yıkadım." dedi.

