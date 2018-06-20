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Sivas'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma başlattı. Huzur Mahallesi 47'nci sokakta çok sayıda ev sular içinde kaldı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük çaba sarfetti. Belediye ekipleri de mahallede su dolan evlerden pompa yardımıyla su tahliyesi yaptı. Her yağmurda evini su bastığını söyleyen Basri Çatalcam (68), "Bu durumla baş edemiyoruz. İlerisi tıkanınca burası su doluyor. Lağım suyu olduğu gibi buraya doluyor. Oğlumun iş malzemeleri vardı onlarda su içerisinde kaldı" dedi.

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