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Sivas’ta Şehitlere Saygı Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.Tren Garı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ’Her Türk Asker Doğar’ sloganları attı.

Sivas’ta Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Sivas’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.
Tren Garı önünde toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ’Her Türk Asker Doğar’ sloganları attı. Garın önünde yürüyüşe başlayan grup Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada meydanda ve parklarda bulunan vatandaşlar ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti. Daha sonra şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Yürüyüşe AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sivas’ta Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Sivas’ta Şehitlere Saygı Yürüyüşü

Sivas’ta Şehitlere Saygı Yürüyüşü

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