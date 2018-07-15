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Sivas'ta şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il protokolünce şehitlik ziyaretinde bulunuldu.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il protokolünce şehitlik ziyaretinde bulunuldu. Darbe girişiminde şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in (47) yakınları, mezar başında gözyaşı döktü. Darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Davut Gül, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkan Sami Aydın, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve diğer protokol üyeleri de katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanması sonucu şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı. Şehit Ertekin'in yakınları ise mezar başında uzun süre gözyaşı döktü.

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