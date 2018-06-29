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Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezi ile bazı köylerde zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda silah sattıkları ve aldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, otomatik tüfek, 6 şarjör, çeşitli çap ve markalarda 279 tabanca ve 29 tüfek fişeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G. ve O.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.A. ve Z.Ç. ise savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü silah kaçakçılığı Sivas

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