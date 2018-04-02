Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç, otomobiliyle seyir halindeyken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen E.B. ile Saraybosna Caddesi'nde karşılaştı.
Araçlarından inen M.Ç. ve E.B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya çevredeki 6 kişi de müdahil oldu.
Tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralanan E.B, 112 Acil Servis ekibince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan M.Ç. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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