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Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 01:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta silahlı kavga: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehitler Parkı'nda çay içen Muhammet Yener A. (25) ve Sezer G. ile yanlarına gelen Burak K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Burak K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan pompalı tüfekle Muhammet Yener A. ve Sezer G'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan Sezer G. ambulansla Numune Hastanesine, Muhammet Yener A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Sezer G'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Muhammet Yener A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Polis, Burak K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı kavga Sivas

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