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Sivas'ta silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 23:49 | Son Güncelleme

Market zincirinin şubesinden silah zoruyla 630 lira çalarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir marketler zincirinin şubesinde, silah zoruyla 630 lira çalarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir market zincirinin şubesine gelen B.K, iki kutu peynir aldıktan sonra kasaya parasını ödeyerek marketten ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar markete gelerek aldığı ürünleri iade etmek isteyen B.K, iade işlemi gerçekleştikten sonra iki kutu meşrubat alarak yeniden kasaya geldi.

Kasa görevlisi E.T'nin para üzerini ödemek istediği sırada B.K. kasaya elini uzatarak 630 lirayı aldı.

Market görevlisi A.G'nin olaya müdahale etmek istemesi üzerine B.K. üzerindeki tabancayı çıkartarak buna engel oldu.

Zanlı daha sonra marketin kapısının önünde bulunan otomobiline binerek uzaklaştı.

Market çalışanlarının durumu bildirmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Plakası tespit edilen otomobille kaçan B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı soygun Sivas

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