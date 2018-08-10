SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince yaptırılan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli açıldı.

Vali Davut Gül, Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm alanda yapılan hayvan kampüsünün açılış töreninde, büyük devlet olma iddiasında olan ülkelerin hayvanlara da sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Hayvanaların korunmasına para harcayan devletlerin büyük devletler olduğunu vurgulayan Gül, "İyi ki Sivas bu tesise sahip diyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oluyor ama Sivas'ta daha da güzel şeyler oluyor." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini, bu ister insan ister hayvan olsun değişmeyeceğini aktaran Taş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da hayvanları Koruma Kanunu ile cezai hükümler de geliyor. Bu da geldiğinde can dostlarımızla ilgili kanun da çıkar ve hayvanlara yapılan işkenceler son bulur." diye konuştu.

- "Onlar insanlar için emanettir"