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Sivas'ta sokak hayvanları için "hayvan oteli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş: - "İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da Hayvanları Koruma Kanunu ile cezai hükümler de geliyor. Bu da geldiğinde can dostlarımızla ilgili kanun da çıkar ve hayvanlara yapılan işkenceler son bulur" - Belediye Başkanı Sami Aydın: - "Biz sadece burada bir barınak oluşturmadık, adeta bir yaşam merkezi kurmak istedik"

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesince yaptırılan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli açıldı.

Vali Davut Gül, Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm alanda yapılan hayvan kampüsünün açılış töreninde, büyük devlet olma iddiasında olan ülkelerin hayvanlara da sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Hayvanaların korunmasına para harcayan devletlerin büyük devletler olduğunu vurgulayan Gül, "İyi ki Sivas bu tesise sahip diyoruz. Türkiye'de güzel şeyler oluyor ama Sivas'ta daha da güzel şeyler oluyor." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş da "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini, bu ister insan ister hayvan olsun değişmeyeceğini aktaran Taş, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da hayvanları Koruma Kanunu ile cezai hükümler de geliyor. Bu da geldiğinde can dostlarımızla ilgili kanun da çıkar ve hayvanlara yapılan işkenceler son bulur." diye konuştu.

- "Onlar insanlar için emanettir"

Belediye Başkanı Sami Aydın ise bu dünyanın sadece insanlar değil, tüm canlılar için var edildiğini söyledi.

Allah'ın yarattığı her canlı en iyi şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Onlar insanlar için emanettir, onlara sahip çıkmak bizim asli görevimizdir. Bu anlayıştan yola çıkarak Sivas'taki sokak hayvanlarının da tıpkı bu şehirde yaşayan insanlar gibi en iyi şekilde, en iyi ortamlarda yaşama haklarının olduğunu düşündük. Biz sadece burada bir barınak oluşturmadık, adeta bir yaşam merkezi kurmak istedik. Yapılan barınakların kapalı alanı her hayvan için müstakil, adeta oturma odası, önünde üstü kapalı verandası, sonra da sosyalleşmelerini canlı tutmak adına altı hayvanın birlikte kullandığı gezinti açık alanı var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- 5 yıldızlı otel konforunda

Yaklaşık 5,5 milyon liraya mal olan proje kapsamında sokak hayvanları için "5 yıldızlı otel" konforunda barınaklar yapıldı. Sahipleri şehir dışına çıkacak evcil hayvanların da hayvan otelinde misafir edileceği projede, hayvan hastanesi, otel, ziyaretçiler için otopark, yeşil alanlar, dinlenme yerleri ile çay kahve içebilecekleri mekanlar da yer alıyor.

Ayrıca barınaklarda soğuk kış günlerinde hayvanların üşümemesi için ısıtma, sıcak havalarda da serinlemesi için buhar sistemi bulunuyor.

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