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Sivas'ta Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:51 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Türkiye'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve yapımı tamamlanan yeni Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli düzenlenen törenle açıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Türkiye'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve yapımı tamamlanan yeni Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli düzenlenen törenle açıldı.

Kentte 2005 yılında yapılan hayvan barınağının yetersiz kalmasından dolayı yeni bir proje hazırlayan Sivas Belediyesi, başıboş hayvanların hem doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürmesi hem de rehabilite edilmesini amaçladı. Proje için Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli kısa süre önce hizmete alındı. Başıboş hayvanların dışında, sahipleri şehir dışına çıkacak evcil hayvanları da misafir edecek tesiste hayvan hastanesi, hayvan oteli, otoparklar ve yeşil alanlar da yer alıyor. Sosyal alanlarıyla dikkat çeken tesiste, ziyaretçiler için dinlenme ve çay-kahve içebilecekleri mekanlar da bulunuyor. Kompleks toplam 7 milyon liraya mal oldu.

Tesis için bugün resmi açılış programı düzenlendi. Açılış törenine Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Davut Gül, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sık sık dile getiriliyor. Büyük devlet olma iddiası. Büyük devlet olurken arabalarla, binalarla, harcamalarla olunmuyor. Eğer devlet olarak siz hayvanlarınıza sahip çıkıyorsanız, çocuklarınıza sahip çıkıyorsanız, doğanıza sahip çıkıyorsanız, şehrinize sahip çıkıyorsanız ve buna para harcıyorsanız siz büyük devletsiniz demektir. Buraya 7-8 milyon para harcandığından bahsedildi. Aslında bu rahat harcanan bir para değil. Sivas ölçeğindeki bir şehre çok büyük bir para. Ama demek ki hayvanlara verilen değer öncelik sıralamasında verilen önemi de gösteriyor" dedi.

AK Parti Milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci de, böyle bir hizmetin kente kazandırılması nedeniyle belediyeye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise "Bu dünya sadece insanlar için var edilmedi. Bu dünyanın sahibi sadece insanlar değil. Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlıların bu dünyada bizler gibi huzur içerisinde, refah içerisinde yaşama hakkı olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilete Merkezi ve Hayvan Oteli'nin açılışı il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Açılışın ardından hayvanseverler merkezi gezdi.

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