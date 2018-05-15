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Sivas'ta suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:19 | Son Güncelleme

Çek senet karşılığı borç verdikleri kişileri zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden ikisi tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, çek senet karşılığı borç verdikleri kişileri zarara uğrattığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, menfaatleri doğrultusunda planlı ve devamlı şekilde maddi sıkıntı çeken kişilere faizle çek senet karşılığı borç vererek, zaman içerisinde kendilerine muhtaç ettikleri kişilerin mal varlıklarını değerinin altında elden çıkarmalarını neden olarak veya el koyarak mağduriyetler yarattıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca şarjörü, 192 tabanca fişeği, iki kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 5 gram esrar, 42 senet, 105 çek, 25 tapu senedi, 100 kıymetli evrak ve 9 araç tescil belgesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı, 14'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı, diğer 6'sı ise adli kontrol kararıyla salıverildi.

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Jandarma operasyon Sivas

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