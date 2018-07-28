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Sivas'ta trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

E.K. yönetimindeki 23 FN 064 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun Kangal ilçesi Alacahan köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Aktürk'e (70) çarptı. Aktürk, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aktürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Akıncılar'da otomobil devrildi: 3 yaralı

Akıncılar ilçesinde ise Necip Sörme yönetimindeki 16 KV 854 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Yağlıçayır köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Şaban ve Bilal Sörme araç içerisinde sıkıştı. Yaralılar Suşehri Belediyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kangal Sivas trafik kazası

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