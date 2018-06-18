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Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazaları: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünal Kortağ yönetimindeki 06 EZ 2078 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi Ortaköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyonun sürücü kabininde sıkışan Kortağ ile yanındaki Ali Rıza Öztekinli, İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'a sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

İmranlı ilçesinde meydana gelen bir başka trafik kazasında ise Murat Karaköçek'in kullandığı 06 FB 2522 plakalı kamyon, Sivas-Erzincan karayolunun Kuz köyü mevkisinde kayarak devrildi.

Yaralanan ve İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Karaköçek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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3 yaralı Sivas trafik kazası

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