Sivas'ta trafik kazaları: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde iki trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Sivas'tan Gürün'e giden Alper Kezay (24) yönetimindeki 58 TK 433 plakalı otomobil, Gürün Konakpınar mevkisinde devrildi.
Sürücü Kezay ile araçta bulunan Zeynep Kezay (2), Handan Kezay (51) ve Hayati Kezay (51) yaralandı.
Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Malatya'dan Kayseri'ye giden Ali Rıza Sinay'ın (58) kullandığı 77 AAC 659 plakalı otomobil, Gürün Mazıkıran mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü Sinay ve eşi Nesibe Sinay (53), Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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