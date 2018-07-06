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Sivas'ta trafik kazası: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 22:15 | Son Güncelleme

Sivas'ta trafik kazası: 17 yaralı

SİVAS (AA) - Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan Bünyamin Kaplan yönetimindeki 66 HD 809 plakalı kamyonet, Sızır kasabası yakınlarında kontrolden çıktı ve yol kenarındaki yamaçtan tarlaya savruldu.

Kazada, sürücü ile kamyonetin arkasında bulunan 16 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Önder Yusuf Kaplan ve Mustafa Bulduk, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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17 yaralı Gemerek trafik kazası

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