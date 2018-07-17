Sivas'ta trafik kazası: 2 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nihat Balcı (78) yönetimindeki 34 UM 6138 plakalı otomobil, Akıncılar ilçesi Güllüce köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Saadet Balcı (75) ağır yaralandı.
Akıncılar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen yaralılardan Nihat Balcı ambulansta, eşi Saadet Balcı ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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