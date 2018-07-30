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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

Ağaca çapan kamyondaki 6 kişi hastaneye kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde ağaca çarpan kamyondaki 6 kişi yaralandı.

Mustafa Yüksel (64) yönetimindeki 34 ZBN 47 plakalı kamyon, Tatar köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile kamyonun kasasında yolculuk eden aynı aileden Köpük (60), Keziban (80), Firdevs (80), Mediha (63) ve Mustafa Yüksel (68) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Suşehri trafik kazası

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