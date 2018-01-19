Sivas'ta ulaşıma kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.
Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Kangal ve Hekimhan ilçelerinde bekletiliyor.
Kangal-Gürün ve Divriği-Arapgir karayollarında da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu.
Öte yandan, tipi yüzünden dün öğleden sonra ulaşım sağlanamayan Sivas-Erzincan karayolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.
(AA)
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