HABER

Sivas'ta ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 01:24 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Kar ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya karayolunun her iki yönünde ulaşım sağlanamıyor - Tipi yüzünden kapanan Sivas-Erzincan karayolu yeniden trafiğe açıldı

SİVAS (AA) - Sivas-Malatya karayolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam başlayan kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Sivas-Malatya karayolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Kangal ve Hekimhan ilçelerinde bekletiliyor.

Kangal-Gürün ve Divriği-Arapgir karayollarında da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu.

Öte yandan, tipi yüzünden dün öğleden sonra ulaşım sağlanamayan Sivas-Erzincan karayolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Adnan Oktar'a büyük şok! Kedicikler başını fena yaktı

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Trump için doktorlardan korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

Meral Akşener'den silahlı kamp iddiasına yeni açıklama!

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

21 metrelik çukurdan çıkıp jandarmaya rüşvet teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.