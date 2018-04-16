Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

Sivas’ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 91 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahçeiçi köyü yakınlarında yapılan yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Diyarbakır’dan Yalovo istikametine giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada şahsın üzerine sarılı vaziyette 1 kilo 91 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
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