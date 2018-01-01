HABER

Sivas'ta yeni yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 01:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 2018 yılını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, kent meydanında ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Sivas'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı kent meydanında karşılayan vatandaşlar, 2018 yılına dakikalar kala cadde ve sokaklara akın ederek müzik eşliğinde eğlendi. Kalabalık, saat 00.00'a yaklaştığında ondan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazı vatandaşlarda yeni yıla dilek feneri uçurarak girerken, bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekindi. Öte yandan polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Bağdat Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı.

İL PROTOKOLÜNDEN YENİ YIL ZİYARETLERİ

Diğer yandan Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, yılbaşına kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Protokol üyeleri ilk olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'ni ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden il protokolü yaşlıların yeni yılını kutladı. Huzurevinde bulunan yaşlılardan Durmuş Kaya (86) kaval çalarken, Şakir Tamambay (82) ise klarnet çaldı. Tamambay, il protokolünün eşlerine de hediye takdim etti.

Protokol üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Protokol üyeleri daha sonra ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kentteki polis merkezleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sivas-Ankara, Sivas-Erzincan ve Sivas-Kayseri karayolları güzergahlarında bulunan uygulama noktaları ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Davut Gül, Sivas-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan ve Bursa'dan Ağrı'ya giden şehirlerarası otobüsündeki yolcularında yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

WhatsApp neden çöktü? BTK'dan açıklama geldi

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Nazlı Çelik Engin Öztürk'ün evine girerken görüldü

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Hadise'nin ayrılık nedeni ortaya çıktı

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Yeni yıl kutlamasında gerginlik! Suriye bayrağı...

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Türkiye yeni yıla böyle girdi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Yeni yılın ilk bebeği Siirt'te dünyaya geldi

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Kato Dağı'nda yılbaşı sürprizi! Yıldız futbolcu ve şarkıcı...

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Taksim'de korkutan olay! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.