HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Korkut köyü Koççukuru Yaylası yakınlarında otlatmaya bıraktığı hayvanlarını iftar öncesi yaylaya getirmeye giden 62 yaşındaki Durdu Çetin'in cansız bedenini bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, köyün morguna kaldırıldı.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değiştiProf Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti
Antalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdüAntalya'da Fener Alayı'nda 15 bin kişi yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Zara ilçesi

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

İskenderun'daki şampiyonluk kutlamasında korku dolu anlar

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Prof Dr. Toker Dereli, lise arkadaşı Kadir Mısıroğlu'nu anlattı: Bir yılda fikirleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

Beykoz'da dehşet saçan otopark değnekçisi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.