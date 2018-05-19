Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Korkut köyü Koççukuru Yaylası yakınlarında otlatmaya bıraktığı hayvanlarını iftar öncesi yaylaya getirmeye giden 62 yaşındaki Durdu Çetin'in cansız bedenini bulan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çetin'in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, köyün morguna kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama
Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum