Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta, akşam saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşları. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti.. Sisli havayla tarihi kent meydanında ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Karpostallık görüntürin oluştuğu kent meydanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
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