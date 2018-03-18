HABER

Sivas'ta 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, sürücüler, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanıp, üzerinde 'Afrin onurumuzdur' yazılı araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, sürücüler, sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla toplanıp, üzerinde 'Afrin onurumuzdur' yazılı araçlarla kent merkezinde konvoy oluşturdu. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde toplanan yaklaşık 50 sürücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla sürücüler, kent meydanı, İnönü Bulvarı, Atatürk Caddesi güzergahlarını takip ederek, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önüne tekrar geldi. Burada, grup adına basın açıklaması yapan Yusuf Kalemköy, "Dün akşam arkadaşlarımızla birlikte haberleştik. Bugün bizim için mübarek bir gün. Bugün Çanakkale şehitlerimizin günü. Biz de destek olmak amacıyla 'Afrin' yazılarımızı yazdık. Buradaki amacımız, onların yaralarını biraz olsun sarabilmektir. Bugün aynı zamanda askerimiz ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'e girdi. Allah mübarek eylesin. Bu zaferler oldukça biz de burada gurur duyacağız. Biz de burada bir vatandaş olarak hep birlikte toplanalım ve mutlu bir günümüz olsun istedik. Elimizden gelen bunlardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz elimizden vatan için millet için ne geliyorsa hazırız. Bize emir versinler, her türlü gideriz. Desteğimizi veririz” diye konuştu. Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan grup üyeleri, dağıldı.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktıMehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı
Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit ettiTaksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti
Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

TSK'dan flaş açıklama!

TSK'dan flaş açıklama!

İranlı milyardere İstanbul'da büyük şok

İranlı milyardere İstanbul'da büyük şok

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Suudi Prens hakkında müthiş iddia! Annesini engelliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur!

Kemal Kılıçdaroğlu: Ayrım yapmak bizim inancımızda yoktur!

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

Son dakika! TSK'dan Afrin açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.