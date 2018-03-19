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Sivas'taki FETÖ/PDY davalarında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Örgüt üyeliğinden yargılanan 2 sanığa 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevden ihraç edilen eski polis memuru tutuklu Mehmet Kılıç ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, "Tutuklu olduğum için ailem zor günler geçiriyor. Uzun süredir de tutukluyum, suçsuzum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Kılıç'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öte yandan aynı mahkemede görülen duruşmada, görevden ihraç edilen diş hekimi Hasan Hüseyin Köşger'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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