Sivas'taki FETÖ/PDY davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan esnaf ve yurt görevlisi 3'ü tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Hüseyin Gazi Ç, Mustafa İ, Murat Ö, Mustafa B, Pınar U, Suzan G. ile tutuklu sanıklar Tokat T Tipi Cezaevi'nden Salim Altun, Sincan 1 No'lu L Tipi Cezaevi'nden Ramazan Uzun, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Fatih Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları da hazır bulundu.

Darbe girişiminde bulunanları lanetleyen Fatih Güler, "Devletime ve yasalara sadık bir vatandaşım. ByLock kullanmadım. Örgüt propagandası yapmadım. Örgüte üye kazandırmadım. Hiçbir yapıya girmedim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanık Ramazan Uzun ise "Geçimimi sağlamak üzere Divriği'ye taşındım. Çalıştığım yerin örgüte mensup olduğunu bilmiyordum. Yurtta kalorifer yakmakla ve tadilat işleri ile görevliydim. ByLock kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.