HABER

Sivas'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3'ü firari 33 sanığın yargılanmasına devam edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu iş adamı ve esnaf, 2'si tutuklu 3'ü firari 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu Sadık E, Hüseyin B, tutuksuz sanıklar, Abdullah D, Abdulmuttalip I, Adem Ç, Adem P, Ahmet Y, Cumhur Ç, Erdem Ş, Faruk K, Fatih E, İbrahim B, İhsan A, İsmail Ç, Mevlüt K, Mustafa D, Orhan A, Osman O, Osman S, Ruhi T, Sebahaddin Ş, Tahir K, Ünal B, Ahmet Naci T, Halis T, Metin T, Tolga F, Hakkı N, Mehmet Emre Ç, Yücel T. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Sadık E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Uzun süredir tutukluyum, ailem zor günler geçiriyor. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Sanık Hüseyin B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sadık E'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, Hüseyin B'nin tutukluluk halinin devamına kararı vererek, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Davanın firari sanıkları Z.B, A.E. ve S.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Flaş... Ankara'da kritik zirve!Flaş... Ankara'da kritik zirve!
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktıKargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. ağır ceza duruşma FETÖ/PDY Sivas

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İlginizi Çekebilir

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.