Sivas'taki FETÖ/PDY davası

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu iş adamı ve esnaf, 2'si tutuklu 3'ü firari 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu Sadık E, Hüseyin B, tutuksuz sanıklar, Abdullah D, Abdulmuttalip I, Adem Ç, Adem P, Ahmet Y, Cumhur Ç, Erdem Ş, Faruk K, Fatih E, İbrahim B, İhsan A, İsmail Ç, Mevlüt K, Mustafa D, Orhan A, Osman O, Osman S, Ruhi T, Sebahaddin Ş, Tahir K, Ünal B, Ahmet Naci T, Halis T, Metin T, Tolga F, Hakkı N, Mehmet Emre Ç, Yücel T. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Sadık E, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Uzun süredir tutukluyum, ailem zor günler geçiriyor. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.