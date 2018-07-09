HABER

Sivas'taki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu, 6'sı firari, 24 sanığın yargılanmasına devam edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yöneticileri ve sözde "il imamı"nın da aralarında yer aldığı 24 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen tutuklu sanıklar Mustafa Y, Şevki K, Osman Y, Naim S, Murat Ş ve Murat T. ile tutuksuz yargılanan M.F.Ş, Y. S.K, M.T, M.K, Ü.B, T.C, M.Y, O.O, T.S, M.A.İ. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanıklardan Murat K. tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevinden, Mehmet Nuri S. ise Sivas E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aynı dava kapsamında firari sanıklar örgütün sözde "il imamı" Musa K. ile Murat B, Mustafa G, Mustafa Y, Osman Ç. ve Tahsin A'nın arandığı belirtildi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklardan Mustafa Y. hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Zaman gazetesine abone olunması için kimseye talimat vermediğini ifade eden Mustafa Y. tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Osman Y. ise öğretmenlerle yapılan toplantıların eğitim amaçlı olduğunu belirtti. Özel bir dershane olmasından dolayı dershanede her kesimden öğrenci bulunduğunu aktaran Osman Y, dershanenin belli bir zümreye ait olmadığını anlattı.

Sanıklardan Naim S. de 27 aydır tutuklu olduğunu belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını çalıştığı kurumlarda öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çalışanlara hiçbir siyasi baskı yapmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Murat Ş. ise organize sanayi bölgesinde bulunan esnafla sabah kahvaltılarında bir araya geldiklerini, ardından ilahiyatçı olması nedeniyle 20-25 dakikalık sohbet verdiğini anlattı.

Sanık Murat T. de sözde dernekler imamı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, hayatında hiçbir zaman bu görevi üstlenmediğini belirtti.

Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de toprağa gömülü ceset bulunmasıGÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de toprağa gömülü ceset bulunması
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdüHDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 sanık duruşma FETÖ-PDY Sivas

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

İlginizi Çekebilir

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasının nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

AK Partili Bülent Turan'dan TBMM'deki yemin töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden CHP'li vekillere sert tepki!

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.