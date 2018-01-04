Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 23:00 |4 saat önce

- 18 sanıktan 12'sine 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 18 sanıktan 12'si 2 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ömer Cevit, Ümit Erkan Vurdem, Erol Pala, Ali Feyzullah Şahin, Ramazan Bulduk, Ahmet Ali Korkmaz ile tutuksuz sanıklar F.T, İ.Ö.U, S.Y, Y.T, A.B, A.G, Ferruh Balaban, Fikret Özkan, Durmuş Tatlılıoğlu, Sefa Gültürk ile sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Harun Dönmez ile Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Veysel Tıkaç Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, sahte özel belgeyi bilerek kullanma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.

Cumhuriyet Üniversitesinde "akademisyenler imamı" ve "doktorlar ve mahrem imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Veysel Tıkaç, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sohbetlerde dini bilgiler verdiğini iddia eden Tıkaç, "Terör ve terör örgütlerini kınıyorum. 15 Temmuz'u yapanların Allah bin türlü belasını versin, ByLock kullanmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliyemi ve beratimi talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanıklardan Prof. Dr. Ömer Cevit ise üniversitede rektör adayı olduğunu, bunun demokratik bir hak olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin adayı olmadığını öne süren Cevit, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, ByLock kullanmadım. Hakkımda beyanları olan tanıkların beyanları doğru değil, 18 aydır tutukluyum ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan Ali Feyzullah Şahin de önceki beyanlarını tekrar ederek, örgütün herhangi bir yapısında yer almadığını ve Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savundu. 16 aydır tutuklu olduğunu belirten Şahin, suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini ve beratini talep etti.